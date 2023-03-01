Розмір щорічної плати за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами

Відповідно до статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами становить 2000 гривень на кожне місце торгівлі, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст — 250 гривень на кожне місце торгівлі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 кілометрів та які мають торговельні зали площею понад 500 квадратних метрів, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами становить 2000 гривень на кожне місце торгівлі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області