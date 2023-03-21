Шкода державі від незадекларованої праці

Незадекларована праця наносить шкоду державі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Неформальна економіка і незадекларована праця в мирний час обмежують можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, сприяють ухиленню від сплати податків, зменшують надходження до державного і місцевих бюджетів.

В умовах повномасштабної війни, коли всі сили і кошти держави спрямовані на наближення перемоги, незадекларована праця і неформальна економіка наносять невиправної шкоди обороноздатності країни.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області