Сподвижник відродженої пам’яті

Цьогорічна весна потішила нас 90-літнім ювілеєм Юхима Фотійовича Макотерського — знаного чортківського краєзнавця, громадського діяча, патріота рідної землі, «Відмінника освіти України», «Почесного громадянина міста Чорткова»… Що й казати, всіх регалій цієї непересічної людини не перелічити — проте він ніколи і не дбав особливо про якісь статуси, винагороди, медалі… Набагато важливішим для Юхима Фотійовича були і є відродження національної пам’яті сучасного українства, кропітка й наполеглива праця, спрямована на відновлення історичної справедливості, реабілітацію тих численних відомих і невідомих героїв, котрі віддали своє життя — та навіть більше — дуже часто, свої імена, — заради Батьківщини, заради її звільнення від різного роду окупантів та поневолювачів.

Юхим Фотійович народився 23 березня 1933 року в селі Ванжулові колишнього Лановецького, а віднедавна — Кременецького району. Вищу освіту здобув у Львівському сільськогосподарському інституті, за фахом — інженер-механік. Розпочав трудову діяльність на Чортківському авторемонтному заводі, відтак у 1961 році став директором обласної автомобільної школи Міністерства автомобільного транспорту. На цій посаді й пропрацював аж до виходу на пенсію у 1997 році. Був принциповим, чесним і відповідальним керівником, хорошим колегою. Проте справжньою його життєвою пристрастю, чимось, набагато більшим за звичайне хобі, стала історія, зокрема, період національного відродження й визвольних змагань українців першої половини ХХ ст.

Як розповідає Юхим Фотійович, відколи оселився в Чорткові, перейнявся особливим патріотичним духом цього краю, захопився вивченням тематики національно-визвольної боротьби українців, поступово почав розуміти, наскільки мало ми іще знаємо про наших справжніх Героїв та їхні подвиги.

Відтак з-під натхненного пера Юхима Макотерського вийшли праці «Роман Шухевич» (2001), «Юрко Тютюнник» (2001), «Тигровий скок» (2004), «Чи спокій віднайдуть невинно убієнні» (2004). Також він є упорядником книжки «Дорогою праведности. Життя і служіння ігумені Йосифи Вітер», виданої у 2019 році. Окрім того, доробок Юхима Фотійовича включає численні історичні розвідки, есеї, публікації в пресі, присвячені виявленню і заповненню тих чи інших «білих плям» в історії краю. Працюючи над своїми текстами, дослідник завжди дуже уважно й відповідально підходив до аналізу першоджерел, історичного, архівного матеріалу — багато часу проводив у пошуках, у стінах наукових бібліотек. Зокрема, у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника знайшов документальні дані про більш ніж 300 воїнів УГА, УСС, Армії УНР, котрі стали жертвами Чортківської офензиви.

Юхима Макотерського сміливо можна назвати одним із літописців сучасного українського Пантеону національних Героїв. Майже чверть століття присвятив чоловік пошуку могили 56 українців, розстріляних гестапо 27 листопада 1942 року. До слова, могилу було знайдено, а останки страчених українських патріотів — перепоховано 18 листопада 2017 року. Саме з ініціативи Юхима Фотійовича звання Героя України присвоєно Романові Шухевичу, а центральну площу Чорткова перейменовано на площу Героїв Євромайдану. Багато меморіальних таблиць на вулицях Чорткова, та й інших населених пунктів, також з’явилися завдяки плідній і невсипущій праці Юхима Макотерського.

За свої численні здобутки у сфері краєзнавства й громадську активність Юхим Фотійович у 2017 р. нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, а також дипломом «Звитяга-2017». У 2018 р. отримав відзнаку «Гордість Тернопілля». До слова, Юхим Макотерський у віці 82 років був занесений до Книги рекордів України як найстаріший і найдосвідченіший депутат. Адже за плечима чоловіка — вісім каденцій як депутата Чортківської міської ради, а це — 26 років напруженої та самовідданої праці на користь громади.

Відзначимо, що, попри все, Юхим Фотійович не спочиває на лаврах і сьогодні, не залишається осторонь актуальних проблем українського суспільства, болісно сприймає події російсько-української війни, чекає нашої Перемоги. Навіть у своєму поважному віці Юхим Макотерський сповнений ідей, проєктів, є автором різноманітних суспільно-політичних ініціатив. Зокрема, як розповідає ювіляр, нещодавно спрямував до голови Верховної Ради України офіційного листа із пропозицією затвердити день народження Тараса Григоровича Шевченка як урочистість на державному рівні.

«Домогтися, щоб Шевченкове свято стало національним — це моя мета», — переконливо наголошує краєзнавець.

Ще однією важливою проблемою, вирішенням якої переймається Юхим Фотійович, є відновлення пам’яті про знищений Український військовий цвинтар у Чорткові. Історія зі встановленням на Чортківському міському цвинтарі Меморіалу Героям, серед яких — полеглі вояки УСС, УГА та УНР, — триває уже понад десятиліття, однак і досі ще не завершена. До слова, розробкою проєкту Меморіалу займався відомий архітектор Михайло Федик, котрий також брав участь у створенні проєкту ювілейного Хреста, встановленого біля катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові. Нагадаємо, що 4 лютого Хреста посвятив Глава УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук). Юхим Фотійович наголошує на необхідності актуалізації теми встановлення меморіалу у суспільному дискурсі, прагне, щоб пам’ять полеглих українських воїнів була гідно вшанована. Що ж, оця небайдужість, активна суспільна позиція, уміння відстоювати власні переконання завжди були визначальними рисами Юхима Макотерського.

Редакція «Вільного життя плюс» щиро вітає шановного ювіляра, зичить міцного здоров’я, довголіття, життєвої і творчої енергії, здійснення нових цікавих відкриттів і реалізації усіх, навіть найамбітніших задумів! Щастя Вам і Божої опіки, Юхиме Фотійовичу!

Уляна ГАЛИЧ.

Фото Василя БУРМИ.