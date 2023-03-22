У порушників анулювали ліцензії

У січні-лютому цього року працівники ГУ ДПС у Тернопільській області провели 41 перевірку суб’єктів господарювання. Під час перевірок встановлено 50 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Зокрема, зафіксовано 9 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування, 11 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, 4 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни, 7 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів, 3 факти продажу алкогольних напоїв неповнолітнім, 3 факти продажу тютюнових виробів неповнолітнім, 8 фактів ненадання документів при проведенні фактичної перевірки, 3 факти не зазначеного РРО у ліцензії, по одному факту зберігання пального без наявності ліцензії та незареєстрованого акцизного складу.

До порушників застосували фінансові санкції на суму понад 4,7 мільйона гривень.

Крім цього, з початку року анульовано 82 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 72 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок березня цього року кількість діючих ліцензій становить 4437, із них — 2386 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2051 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області