Усе активніше запроваджують РРО

Станом на початок березня на території Тернопільської області зареєстровано 9759 реєстраторів розрахункових операцій. Зокрема, 4022 класичні касові апарати та 5737 програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Так, програмні РРО для проведення готівкових розрахунків на Тернопільщині використовують все більше представників бізнесу — 4245 приватних підприємців та 143 юридичних осіб. У лютому цього року платниками податків зареєстровано 157 програмних РРО, скасовано ж — 81.

Окрім програмних реєстраторів розрахункових операцій, бізнес Тернопільщини у своїй роботі використовує також і класичні касові апарати. Так, станом на початок лютого РРО на Тернопільщині використовувала 421 юридична особа та 2357 фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області