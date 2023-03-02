Внесок платників Тернопільщини у перемогу України

Платники Тернопільщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат. Так, протягом січня-лютого цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 1 мільярд 976,1 мільйона гривень податків та зборів. Удалося забезпечити приріст порівняно з січнем-лютим 2022 року, який склав 383,5 мільйона гривень або ж 24 відсотки.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 703,1 мільйона гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість (291,8 мільйона гривень), податок на прибуток (59,3 мільйона), а також акцизний податок (17,4 мільйона).

Доходи місцевих бюджетів упродовж перших двох місяців року склали понад 1,2 мільярда гривень. Це на 279,9 мільйона або ж на 28,2 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області