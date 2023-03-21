Якщо в ПРРО неможливо зробити Z-звіт при закритті зміни

Пунктом 9 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема, зобов’язані щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі ПРРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Протягом однієї зміни може бути сформовано один фіскальний звітний чек/фіскальний звіт. Максимальна тривалість зміни ПРРО не повинна перевищувати 24 години.

Зміна у значенні постанови Кабінету міністрів України від 18 лютого 2002 року за номером 199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» — період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту.

При щоденній роботі з ПРРО Z-звіт необхідно створювати щодня.

Для закриття робочої зміни особа, яка здійснює розрахункову операцію, формує засобами ПРРО фіскальний звітний чек/фіскальний звіт за таку зміну та направляє його до фіскального сервера контролюючого органу.

Протягом дня дозволяється відкрити нову зміну за умови закриття попередньої.

Отже, у разі якщо користувачу ПРРО доступний режим відкриття нової зміни на ПРРО, це свідчить про те, що попередня зміна закрита та фіскальний звітний чек/фіскальний звіт за таку зміну вже сформований ПРРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області