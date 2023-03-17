Задекларували витрати задля податкової знижки

Задля податкової знижки громадяни Тернопільської області задекларували 15,1 мільйона гривень витрат. При цьому своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку вже скористалися 698 наших краян.

Найчастіше підставою для податкової знижки жителів Тернопільщини є витрати на навчання. Так, понад 80 відсотків декларантів (565 осіб) заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 9,8 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 124-м декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — шістьом нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформував один громадянин. Ще по одній декларації подано із вказаними витратами у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів та витратами на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 2,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому 230 тисяч гривень декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області