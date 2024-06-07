Податкова знижка для основного місця проживання

Відповідно до підпункту 166.1.1 пункту 166.1 статті 166 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податку — резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року (пункт 175.1 статті 175 ПКУ).

Таке право виникає, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла (третій абзац пункту 175.1 статті 175 ПКУ).

Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно зі статтею 175 ПКУ, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом десяти послідовних календарних років починаючи з року, в якому, зокрема, збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання (пункт 175.4 статті 175 ПКУ).

Таким чином, фізична особа може включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом лише при дотриманні умов, передбачених пунктом 175.1 статті 175 ПКУ.

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання. Якщо протягом звітного року об’єкт іпотеки був відчужений, то фізична особа не має права на отримання податкової знижки в частині суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області