Азарту не позичати

Минулої неділі, 2 квітня, у Великих Бірках Тернопільського району відбулися традиційні змагання сільських фізкультурників. Організувала їх районна ради всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» за сприяння відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради.

Прихильники здорового способу життя з десяти громад визначили найсильніших у таких популярних серед наших краян видах, як настільний теніс, шахи, шашки і дартс. Після проведеної територіально-адміністративної реформи варто нагадати, що участь у змаганнях узяли сільські фізкультурники Білецької, Великогаївської, Золотниківської, Нараївської, Озернянської сільських, Великоберезовицької, Великобірківської і Козівської селищних, Скалатської і Підгаєцької міських територіальних громад.

Під час церемонії урочистого відкриття Великобірківський сільський голова Любомир Ковч побажав спортсменам не втрачати впевненості у власних силах. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих у війні з росією героїв, пролунав Державний гімн України.

Натомість почесний гість стартів, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Ігор Починок від імені місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області нагородив свою підопічну, жительку Смиківців Анастасію Змарко, яка у сезоні, який нещодавно завершився, стала призеркою чемпіонатів України з біатлону і лижних гонок серед дівчат. Юна спортсменка з повним правом є кандидаткою на участь у наступних юнацьких Олімпійських іграх.

Нарешті, головний суддя змагань, голова районної ради «Колоса» Іван Кульбіцький ознайомив присутніх із програмою стартів і правилами їх проведення. А учасники художньої самодіяльності підбадьорили всіх пісенними дарунками.

Після невеликої паузи вся увага, як і зазвичай, переключилася на азартні спортивні баталії. Переможцями цьогорічних сільських спортивних ігор у дартсі, які проводилися за новими правилами, стали Богданна Моргунова з Великоберезовицької та Олександр Шум із Великобірківської громад. Господарі стали переможцями і в командному заліку.

Інтелектуальні змагання завершилися тріумфом шахістів Анастасії Коваль і Сергія Крисоватого з Великоберезовицької територіальної громади. Збірна цієї громади, звісно ж, стала переможницею і в командному заліку. А в шашки у районі найкраще грають Юлія Грубіш з Озернянської та Орест Палихата із Золотниківської громад. У командній же суперечці першість за шашкістами Підгаєцької міської громади.

Якщо прихильники інтелектуальних ігор полюбляють тишу, то під час баталій прихильників настільного тенісу азарту учасникам, без сумніву, не було потреби позичати. Найкраще з усіма випробуваннями впоралися Вікторія Масьондз із Нараївської і Віталій Бойко з Великогаївської сільських громад. Представники останньої громади відсвяткували перемогу і командою.

На фото: до подачі готується майбутній переможець змагань прихильників малої ракетки Віталій БОЙКО з Великогаївської ТГ.

Фото організаторів