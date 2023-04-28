До бюджетів місцевих громад

За перший квартал цього року платники податків області поповнили бюджети територіальних громад Тернопільщини на 120,2 мільйона гривень плати за землю. Це перевищило надходження трьох торішніх місяців на 32,8 мільйона гривень.

Більша частина цього платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 98,9 мільйона гривень плати за землю, що на 21,2 мільйона більше, ніж торік за січень-березень.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 21,3 мільйона гривень плати за землю. Це на 11,5 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області