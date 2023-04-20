Готуючись до чемпіонату України

У Львові нещодавно відбулися відразу двоє змагань із велосипедного спорту на треку. Прихильники швидкої їзди на двоколісному визначили лауреатів відкритих першості ДЮСШ імені Георгія Прокопенка та весняного чемпіонату сусідньої області.

Як повідомили в обласному відділенні Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, успішно виступили юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ, якими опікується Володимир Павелко. Скажімо, під час першості в індивідуальній гонці переслідування серед чоловіків 2006 року народження і старших третє місце завоював Олександр Максимишин. А серед юнаків 2011 року народження і молодших другим став Костянтин Павелко. У своїх вікових групах ці ж спортсмени вибороли ще по дві срібні медалі. Після заїздів на 250 метрів з ходу на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся Олександр Максимишин. Натомість аналогічний відрізок з місця приніс «срібло» Костянтинові Павелку.

Командний спринт серед чоловіків 2006 року народження і молодших дозволив завоювати «срібло» Романові Грищенку. А за підсумками перегонів юнаків 2007 року народження та молодших Максим Біскупський та Анатолій Горбовий розмістилися відразу за призерами, поступившись бронзовим медалістам лише 0,17 секунди. На відміну від юнаків 2011 року народження та молодших, де переможцем став Костянтин Павелко.

Успішно виступили тернопільські велосипедисти і під час відкритого чемпіонату Львівщини з велоспорту на треку. У своїх вікових групах після заїздів на 250 метрів з ходу «бронза» дісталася Олександрові Максимишину, «срібло» — Костянтинові Павелку. Відзначилися тернопільці і в індивідуальній гонці переслідування. Під час суперечки дівчат 2007—2008 років народження третьою стала Олена Павелко. А її молодший брат Костянтин — другим. Цими досягненнями успіхи Олени Павелко не обмежилися. У командному спринті дівчина перемогла, а в парній гонці стала другою.

Залишається хіба додати, що Анатолій Горбовий і Роман Грищенко навчаються в Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя. Учнями Тернопільської ЗОШ №4 є Олена і Костянтин Павелки. У Теребовлянській школі-ліцеї здобуває освіту Олександр Максимишин. Учнем Тернопільської ЗОШ №17 є Максим Біскупський, Тернопільської ЗОШ №26 — Андрій Пилипів.

На думку наставника наших земляків Володимира Павелка, участь у львівських змаганнях допомогла його підопічним набратися необхідного досвіду і краще підготуватися до чемпіонату України у Львові.

На фото: за мить Володимир ПАВЕЛКО відправить на дистанцію одну зі своїх підопічних.

Фото з вільних джерел