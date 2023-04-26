Інформація щодо рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів — на вебпорталі ДПС

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 12.4 статі 12 Податкового кодексу України (ПКУ) до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належать:

встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених ПКУ;

прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та/або зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги (дев’ятий абзац підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

Зазначена інформація (у розрізі областей) розміщена на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Законодавство/Податки, збори, платежі/Ставки місцевих податків та зборів. Також на офіційному вебпорталі ДПС розміщено рубрику «Рішення місцевих рад».

Поряд із цим, платники податків для уточнення інформації щодо прийнятих відповідним органами місцевого самоврядування рішень можуть звертатися до місцевої ради, на території якої знаходяться об’єкти оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області