Крос на «Загребеллі»

Минулої суботи, 22 квітня, в тернопільському парку «Загребелля» відбувся традиційний легкоатлетичний крос. Юнаки і дівчата трьох вікових груп визначали лауреатів Спортивних ігор школярів Тернопільщини.

Окрім господарів, свою майстерність продемонстрували прихильники «королеви спорту» із Заліщицької, Гусятинської, Зборівської, Кременецької, Озернянської, Великогаївської, Великоберезовицької, Бережанської, Теребовлянської, Білобожницької і Великодедеркальської громад. Залежно від віку, їм довелося подолати від 500 до 2000 метрів.

Забіг на одне коло на 500 метрів для наймолодших віком до тринадцяти років засвідчив перевагу Юлії Цвігун із Зборова і Назара Загороднього з Бережан. Другими дісталися фінішу тернопілька Анна Сорока та Олексій Блохін з Озерни. А третіми — землячка останнього Лілія Назар та Юрій Цвях із Тернополя.

Серед прихильниць бігу пересічною місцевістю 2008—2009 років народження титул фаворитки без зайвих зусиль підтвердила Аліна Посівайло із Зборова. Її перевагу у бігу на 1000 метрів над Софією Трифонюк із Великоберезовицької ОТГ і Мартою Рижовою з Тернополя було, так би мовити, помітно неозброєним оком. А в суперечці юнаків першим завершив аналогічний відрізок Арсен Стефанів із Бережан. За ним — Анатолій Соляник із Зборова та Юрій Бабій із Личківської ЗОШ.

Нарешті, баталії старших дівчат на дистанції 1500 метрів завершилися перемогою Ольги Правецької з Тернополя, яка випередила двох бігунок із Личківської ЗОШ — Діану Мудеревич і Тетяну Ігнатенко. Натомість 2000 метрів серед старших юнаків 2006—2007 років народження першим подолав Максим Шляпський із Заліщиків. Другим фінішував Василь Болюх із Бережан, третім — Михайло Шиптицький із Тернополя.

Переможці і призери грамотами і медалями управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської військової адміністрації.

Фото організаторів