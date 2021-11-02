Порадували результатами

Наприкінці минулого тижня Ужгород став ареною баталій любителів бігу пересічною місцевістю. Паралельно відбулися чемпіонат України з кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків із дівчатами і чемпіонат України серед вихованців ДЮСШ та СДЮШОР.

Під час стартів, що не могло не порадувати, не пасли задніх і тернопільські прихильники «королеви спорту». Передусім необхідно відзначити спортсменів Тернопільської ОДЮСШ. У суперечці дівчат 2004—2005 років народження срібну медаль на двокілометровому відрізку з результатом 7 хвилин 19 секунд виборола Діана Марущак, якою опікуються Богдан та Оксана Дуди і Василь Токарчук.

Двоє підопічних Богдана та Оксани Дудів заявили про себе і в забігах юніорів на шість кілометрів. Четвертим дістався до фінішу Віктор Гнатів (19 хвилин 40 секунд), шосте місце посів Дмитро Сулило — 20 хвилин 3 секунди. А в бігу на вісім кілометрів серед молодих атлетів віком до 23-х років п’яте місце в активі підопічного Ольги Стефанишиної Олега Ковальчука — 26 хвилин 32 секунди.

Успішно виступив і вихованець Заліщицької ДЮСШ Максим Шляпський. Уперше стартуючи на чемпіонаті України, порадував свого тренера Василя Токарчука шостим місцем на дистанції два кілометри — 6 хвилин 45 секунд.

Нарешті, в естафетному бігу 4 по одному кілометру в суперечці з найсильнішими бігунами нашої держави квартет вихованців Заліщицької, Бережанської та обласної дитячо-юнацьких спортивних шкіл у складі Максима Шляпського, Діани Марущак, Тетяни Когут і Віктора Гнатіва завоював бронзові медалі. Із Тетяною Когут, до речі, займається Володимир Дуда.

У командному ж заліку Тернопільська ОДЮСШ виборола третє місце, набравши 185 залікових балів.

На фото: під час церемонії нагородження лауреатів естафетного бігу.

Фото обласної федерації