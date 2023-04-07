На соціальні гарантії

Упродовж січня-березня цього року суб’єкти господарювання області сплатили 1 млрд 649,7 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець також додав, що порівняно з січнем-березнем 2022 року сплата зросла на 34 відсотки або ж на 418,7 мільйона гривень.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня 2023 року це 1474 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області