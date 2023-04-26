Оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній, якими володіють резиденти інших країн

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія щодо правил оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній, якими володіють резиденти в інших країнах. На запитання платників податків відповідала начальниця відділу трансфертного ціноутворення Ольга Буць.

Передусім чергова на гарячій лінії розпочала з відповіді на запитання щодо подання повідомлення про набуття або відчуження частки в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку резидентом України контрольному органу. Зокрема, зазначила, коли подається:

— кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

— заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

— кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрат визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

— ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення надсилається до контрольного органу за основним місцем обліку фізичної особи-резидента протягом шістдесяти днів із дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).

Форма та порядок надсилання до контрольного органу повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи, визначені наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року за номером 512.

Під час годинного спілкування багатьох із тих, хто зателефонував, цікавили питання щодо першого подання звітності. Так, Ольга Буць зазначила, що першим звітним (податковим) роком для звітності є 2022 рік. При цьому відповідно до пункту 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України контролерам контролюючих іноземних компаній встановлений певний перехідний період для підготовки до звітування, який надає можливість подати звіти за 2022 рік до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік, тобто у 2024 році.

Останній день подання звіту для фізичних осіб — платників податків у 2023 році є перше травня 2023 року.

Штрафні санкції та/або пеня до звіту, у разі невірного заповнення за 2022 рік, не застосовуються за умови, що платник податків у майбутньому подбає про подання уточнення з виправленням недоліків.

Посадовиця зазначила, що з 18 квітня 2023 року в електронному кабінеті платника з’явилася форма звіту про контрольовані іноземні компанії для фізичних осіб за формою F0108701.

Законодавством передбачено дві форми звіту, а саме: повний та скорочений. Та ще необхідно пам’ятати, що звіт подається щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо.

Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254.

Ніхто із додзвонювачів не залишився без відповіді на свої запитання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області