Описане у податкову заставу майно продаватимуть на торгах

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. 18 квітня 2023 року ТОВ «Українська універсальна біржа» проводитиме торги щодо реалізації описаного у податкову заставу майна, а саме:

ПП «АУСА БЕРЕЖАНИ»: нежитлова будівля: зерносклад (літера А), загальною площею 976,6 метрів квадратних. Адреса: вул. Басівка, 2е, с. Куряни, Тернопільська обл. вул. Басівка, 2е, с. Куряни, Нараївської сільської громади, розташована на периферійній зоні цього населеного пункту. Будівля одноповерхова, фундаменти бетонні з дрібними тріщинами у цоколі, стіни, перегородки цегляні з тріщинами, перекриття дерев’яне з тріщинами, покрівля шиферна, просвіти в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит, підлога асфальтна, стерта в місцях ходіння, вікна і двері дерев’яні, частково пошкоджені, порушена герметизація віконних коробок, пошкодження дверей, приміщення обладнане електропостачанням, послаблення кріплень окремих приладів. Рік будівництва 1986. Група капітальності III. Фізичний знос 24,9 відсотка, коефіцієнт придатності 0,7510. Технічний стан будівлі «задовільний» та нежитлова будівля: зерносушарка (літера «Б») будівля знаходиться за адресою: вул. Басівка, 2е, с. Куряни, Нараївської сільської громади, розташована на периферійній зоні села. Будівля одноповерхова, фундаменти бетонні з дрібними тріщинами у цоколі, стіни, перегородки цегляні з тріщинами, перекриття дерев’яне з тріщинами, покрівля шиферна, просвіти в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит, підлога асфальтна, стерта в місцях ходіння, вікна і двері дерев’яні, частково пошкоджені, порушена герметизація віконних коробок, пошкодження дверних полотен, приміщення обладнане електропостачанням, послаблення кріплень окремих приладів. Рік будівництва 1986. Група капітальності III. Фізичний знос 23,3%, коефіцієнт придатності 0,7670. Технічний стан будівлі «задовільний».

Загальна вартість майна із ПДВ 1837667,00 гривень.

Заявки на участь у цільовому аукціоні приймаються за адресою: 03049, м. Київ, вулиця Архітектора Кобелєва, буд. 1/7, офіс 314, телефон: +38(093) 0430676.

Прийняття заяв про участь у цільовому аукціоні закінчується 14 квітня 2023 року о 16 годині 30 хвилин.

Інша інформація щодо умов участі в аукціоні на web-сайті ТОВ «Українська універсальна біржа» – https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/tov-ukrainska-universalna-birzha-18-kvitnya-2023-roku-o-1300-god/

ТОВ «Р.Е.Й.В.», а саме:

Кавоварка Брунетті «СDE» 1 gr, інв. №0039040, місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 40А, вартість 9150,00 гривень, обладнання, що було в експлуатації, має малозначні явні дефекти, що вимагає деякого середнього ремонту і заміни вузлів, механізмів, дрібних деталей і інших окремих частин, що не впливає на технічні характеристики обладнання (фізичний знос 40%).

Кавоварка Брунетті «СDE» 1 gr, інв. №0037609, місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 40А, вартість 9150,00 гривень, Обладнання, що було в експлуатації, має малозначні явні дефекти, що вимагає деякого середнього ремонту і заміни вузлів, механізмів, дрібних деталей і інших окремих частин, що не впливає на технічні характеристики обладнання (фізичний знос 40%).

Кавоварка Брунетті «СDE» 1 gr, інв. №0036720, місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 40А, вартість 9150,00 гривень. Обладнання, що було в експлуатації, має малозначні явні дефекти, що вимагає деякого середнього ремонту і заміни вузлів, механізмів, дрібних деталей і інших окремих частин, що не впливає на технічні характеристики обладнання (фізичний знос 40%).

Заявки на участь у цільовому аукціоні приймаються за адресою: 03049, м. Київ, вулиця Архітектора Кобелєва, буд. 1/7, офіс 314, телефон: +38(093) 0430676.

Прийняття заяв про участь у цільовому аукціоні закінчується 14.04.2023 о 16 год. 30 хв.

Інша інформація щодо умов участі в аукціоні на web-сайті ТОВ «Українська універсальна біржа» – https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/tov-ukrainska-universalna-birzha-18-kvitnya-2023-roku-o-1700-god/

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області