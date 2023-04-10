Отримання батьками відомостей про доходи малолітньої особи

Для отримання відомостей про доходи малолітньої особи з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків необхідно, щоб вона була зареєстрована у Державному реєстрі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контрольних органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному ПКУ.

Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі, а також порядок отримання відомостей із Державного реєстру регулюється Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за номером 1306/31174.

Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контрольним органом за зверненням фізичної особи — платника податків (його представника) щодо отримання відомостей із Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

Згідно з пунктом 4 розділу Х згаданого положення для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Заяву за формою №10ДР малолітньої особи (до 14 років) може подати один із батьків (усиновитель, опікун, піклувальник) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Контрольний орган відмовляє у прийнятті заяви та/або наданні відомостей з Державного реєстру у разі відсутності у запитувача законних підстав на отримання запитуваної інформації або у разі, якщо в заяві не вказані обов’язкові реквізити, вона не підписана, не містить дати, подані документи не відповідають пункту 4 розділу Х положення за номером 822, чи не підтверджують права заявника щодо представництва фізичної особи для отримання відомостей про неї з Державного реєстру.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області