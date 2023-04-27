Середня сума щорічних контрольованих операцій на Тернопільщині

Фахівці відділу трансфертного ціноутворення головного управління ДПС у Тернопільській області здійснюють аналіз та контроль поданих звітів по контрольованих операціях та повідомлень про участь у міжнародній групі компаній. Також вони проводять моніторинг виплат доходів нерезидентів та правомірність застосування понижуючих ставок відповідно до чинних міжнародних угод.

На сьогодні ведеться робота щодо інформування резидентів України щодо дотримання обов’язку подання повідомлення про набуття або відчуження частки в іноземній юридичній особі та подання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК).

Станом на 1 жовтня 2022 року подано 12 звітів про контрольовані операції, де середня сума щорічних контрольованих операцій становить 1,5 мільярда гривень.

Під час проведення аналізу та контролю за своєчасністю подання звітів встановлено порушення підпункту 39.4.2. пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України. Після проведеної перевірки застосовано фінансові санкції у сумі 113,5 тисячі гривень за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2021 рік.

За підсумками 2021 року самостійне коригування ціни контрольованої операції здійснили троє платників на загальну суму 11,2 мільйона гривень.

Щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом походження з України, при аналізі поданих звітів встановлено факти неправомірного застосування норм конвенцій. Після проведеної роботи платниками самостійно відкориговано додатки ПН до декларації податку на прибуток підприємств та сплачено податку на доходи нерезидента в сумі 82,0 тисячі гривень.

З метою організації та координації роботи в частині забезпечення контролю за дотриманням платниками податків правил про контрольовані іноземні компанії, які набули чинності з першого січня 2022 року, надіслано 23 листи щодо необхідності дотримання обов’язку подання повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі.

Станом на 20 квітня 2023 року платниками подано 25 повідомлень.

Податківці також нагадали, що можна пройти тест. За його допомогою можна дізнатися, чи вважаєшся ти контролюючою особою іноземної компанії та чи маєш подавати відповідне повідомлення на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/655502.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області