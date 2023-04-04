Внесок платників Тернопільщини до казни держави

Платники Тернопільщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, протягом січня-березня цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 3 мільярди 167,7 мільйона гривень податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з січнем-березнем 2022 року, який склав 815,8 мільйона гривень або ж 35 відсотків. Тільки у березні до зведеного бюджету область спрямувала майже 1,2 мільярда гривень.

До державної скарбниці від наших краян надійшов 1 мільярд 269,7 мільйона гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок з доходів фізичних осіб (в тому числі військовий збір) — 477,9 мільйона гривень, податок на додану вартість — 424,3 мільйона гривень, податок на прибуток — 310,2 мільйона гривень, а також акцизний податок — 28,5 мільйона гривень.

Доходи місцевих бюджетів упродовж перших двох місяців року склали майже 1,9 мільярда гривень. Це на 487,9 мільйона або ж на 34,6 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області