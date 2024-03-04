У складний воєнний час платники Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-лютого цього року Зведений бюджет України отримав від платників краю 2 мільярди 318,7 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом удалося забезпечити приріст, який склав 342,6 мільйона гривень або ж 17,3 відсотка.

Від наших земляків до державної скарбниці надійшло майже 1,1 мільярда гривень. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок з доходів фізичних осіб — 485,7 мільйона гривень, податок на додану вартість — 409,1 мільйона. Доходи ж місцевих бюджетів упродовж січня-лютого склали понад 1,2 мільярда гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області