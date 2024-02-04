У складний воєнний час платники Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 1 мільярд 131,6 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з торішнім січнем удалося забезпечити приріст, який склав 129,4 мільйона гривень або ж 13 відсотків.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 520,9 мільйона гривень. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок на додану вартість — 256,3 мільйона гривень та податок з доходів фізичних осіб — 201 мільйон гривень.

Доходи ж місцевих бюджетів упродовж першого місяця року склали 610,7 мільйона гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області