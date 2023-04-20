Здорова Україна — здоровий кожний

Нещодавно у спортивному залі Мшанецької ЗОШ I—III ступенів було надзвичайно весело і гамірно. Фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запропонували учням продемонструвати свою майстерність у фізкультурно-оздоровчих стартах «Здорова Україна».

Азартні баталії завершилися перемогою команди «Бандерівці». Друге місце дісталося місцевим «Тиграм». А третім фінішував колектив під назвою «Мікс».

На згадку про змагання переможців і призерів нагородили медалями, сувенірною атрибутикою з логотипом обласного «Спорту для всіх», друкованою продукцією видавництва «Школярик» і смачними напоями від ПрАТ «Добра вода».

Фото із соціальних мереж