Звітно-виборні збори громадських активістів

Останній квітневий робочий день став датою проведення звітно-виборних зборів місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Відбулися вони у залі засідань вченої ради Західноукраїнського національного університету.

Не можна не зазначити, що із 83-х делегатів сімом із половиною десятків ніщо не завадило взяти участь в обранні нового складу громадської організації активістів сучасного олімпійського руху на Тернопільщині. Аби ж завершити характеристику тих, кому це було довірено зробити, скажу також, що до їх числа увійшли представники обласних федерацій з тих чи інших олімпійських видів спорту, товариств, відомств, інших суб’єктів олімпійського руху.

Згадаю також і про те, що, попри складні воєнні часи, не обійшлося і без традиції (для когось, без сумніву, «совкової») нагороджувати тих, хто, на думку керівництва попереднього складу, відзначився активною роботою. Втім, йдеться, зрештою, не про матеріальні блага, а про грамоти чи подяки власне Національного олімпійського комітету України. Відтепер їх зберігатимуть у сімейних архівах Олександр Бірюков, Микола Круть, Володимир Небесний, Володимир Мариновський.

А також чемпіонка світу із санного спорту серед юніорок Юліанна Туницька, її старший товариш, багаторазовий учасник Олімпійських ігор Андрій Мандзій, голова обласної федерації з цього зимового виду спорту Анатолій Малищик. Подяки за вагомий внесок у розбудову олімпійського руху та розвиток біатлону в Україні удостоївся і ветеран спорту Павло Клочко.

За церемонією ж урочистого нагородження, в якій узяла участь і чинна на ту мить голова місцевого осередку, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Білосюк, вітальних слів почесних гостей звітно-виборних зборів наблизилася пора, заради якої делегати і зібралися. Зауважу хіба, що для багатьох делегатів стало несподіваним рішення Олени Білосюк не балотуватися на новий строк. Як пояснила сама уславлена біатлоністка, вона продовжуватиме активні виступи.

Початок же звіту керівництва, до речі, засвідчив, як на думку автора цих рядків, що ніхто не забороняє відходити від усталених стандартів і шаблонів. Часто-густо нудна доповідь з успіхом була замінена відеороликом, який наочно продемонстрував досягнення місцевих активістів громадської організації.

Свої думки стосовно роботи місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, звісно, висловили і делегати, які взяли участь в обговоренні, чи гості, котрим не байдуже майбутнє місцевого осередку. Не обійшлося і без доволі тривалої дискусії, що нині хвилює багатьох співвітчизників, — можливого допуску до змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету російських і білоруських спортсменів. Риторичним у зв’язку з цим видавалося запитання стосовно того, як же окремі чиновники останнього дозволять собі піти назустріч тим, хто розбомбив біатлонну базу олімпійської підготовки в Чернігові…

Делегати зборів також уважно вислухали програму нового кандидата на посаду голови місцевого осередку НОК України у Тернопільській області Івана Калаура. Після голосування саме останнього — доктора юридичних наук, професора Західноукраїнського національного університету, народного депутата України і вибрали новим очільником громадської організації прихильників сучасного олімпійського руху на Тернопільщині.

У роботі звітно-виборних зборів узяли виконавчий директор НОК України Наталія Коваленко, голова його відділення в Чернігівській області, ще одна уславлена біатлоністка Ніна Лемеш.

На фото: під час роботи звітно-виборних зборів.

Фото із соціальних мереж