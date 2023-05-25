Без нагород не залишився ніхто

Минулої неділі на затишному стадіоні Микулинців стали відомі імена лауреатів змагань «Краще спортивне село Тернопільського району». Крім господарів, за нагороди сперечалися сільські фізкультурники Великогаївської, Сільця Підгаєцької, Мишковичів Великоберезовицької, Колодіївки Скалатської громад, які визначили найсильніших у міні-футболі, гирьовому спорті, армрестлінзі, дартсі, легкій атлетиці і перетягуванні канату.

Урочисте відкриття змагань розпочалося молитвою і благословенням місцевого священника та вшануванням хвилиною мовчання пам’яті воїнів, які загинули, захищаючи нашу Вкраїну у війні з рашистами. А учасники художньої самодіяльності Микулинецької громади виступили з короткою патріотичною програмою.

Із привітанням до сільських фізкультурників звернувся голова районної ради Віктор Козорог. Нагадавши про прийдешнє свято Дня Героя України, керівник також подякував усім, хто в такий важкий час організовує спортсменів, гартує дух та міць українців. За особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в селах та селищах територіальних громад Тернопільського району нагородами голови районної ради були відзначені найкращі активісти і фахівці.

Перед присутніми також виступили голова Микулинецької громади Іван Слободян, голова тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Георгій Гунтік, голова районного «Колоса» Іван Кульбіцький, який ознайомив присутніх із програмою стартів.

Та найцікавіше, без сумніву, було під час спортивних баталій. Міні-футбольні баталії у двох підгрупах визначили, що у вирішальному поєдинку зустрінуться команди Великих Бірок і Великих Гаїв. Напружена боротьба в першому таймі з мінімальною перевагою команди із селища міського типу і неспроможність іншої через травми гравців на рівних протистояти в другому. Тож 6:0 на користь прихильників шкіряного м’яча з Великих Бірок. Третє ж місце завоював колектив із Мишковичів.

Ривок гирі вагою 24 кілограми засвідчив перевагу Сергія Дулібана з Великих Бірок. Поступившись йому сімома підйомами, другим фінішував Віталій Караба з Великих Гаїв. Натомість третій призер Богдан Задорожний із Колодіївки відчутно відстав від двох фаворитів.

Про об’єктивне суддівство в боротьбі на руках потурбувався чемпіон Європи Ігор Пасєка. Відомий атлет зафіксував перевагу Романа Степури з Великих Бірок. Лише йому поступився Павло Пастух із Мишковичів. А відзнак за третє місце удостоївся один із господарів турніру Володимир Фриз.

Прихильники «королеви спорту» продемонстрували свою майстерність у трьох дисциплінах. На чоловічій стометрівці переміг Сергій Недошитко з Колодіїви. Жіночий спринт на 60 метрів найшвидше подолала Катерина Пастухевич із Сільця. Аналогічний же відрізок у суперечці ветеранів засвідчив перевагу Олександра Шума з Великих Бірків.

За новими правилами визначили найсильніших у дартсі. Хоча і довелося потратити чимало часу, суперечка викликала неабиякий інтерес. Переможцями в ній стали Василь Дичківський із Микулинців і Богданна Моргунова з Мишковичів.

І, як вишенька на торті, завершальний вид програми — перетягування канату. Ось уже де азарту не треба було нікому позичати. У вирішальному двобої свої команди підтримали особистим прикладом голова Великобірківської громади Любомир Ковч та сільський голова Великих Гаїв Олег Кохман. І ті, й інші богатирі раніше, нагадаю, неодноразово ставали переможцями і призерами районних та обласних змагань.

Утім, як на думку автора цих рядків, сенсації цього разу не сталося. Переможцями стали канатоборці з Великих Гаїв. Друге місце забронювала за собою команда з Великих Бірок, третє — з Мишковичів.

Детальний підрахунок суддівською колегією завойованих балів допоміг винести вердикт і в загальнокомандному заліку. Переможцями змагань «Краще спортивне село Тернопільського району» стали сільські фізкультурники Великобірківської громади. Другими фінішували господарі, а на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялася збірна Великих Гаїв.

Утім, без нагород не залишився ніхто. Відставши від бронзових призерів лише на п’ять очок, четвертими стали сільські фізкультурники Мишковичів. Добре виступили і команди із Сільця і Колодіївки. Переможці і призери відзначені грамотами, медалями і кубками.

На фото: переможці змагань із перетягування канату з Великих Гаїв.

Фото організаторів