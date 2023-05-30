Екологічний податок від суб’єктів господарювання Тернопільщини

Упродовж січня-квітня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 12,1 мільйона гривень екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження зросли на 5,2 мільйона, тобто майже вдвічі.

Із загальної суми до державного бюджету спрямовано 9,1 мільйона гривень, а до спеціального фонду місцевих бюджетів — майже три мільйони.

Податківці нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області