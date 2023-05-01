Головні причини прийняття рішень про неврахування таблиці даних у 2023 році

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України наголошує, що до таблиці даних обов’язково надаються пояснення щодо специфіки господарської діяльності, які підтверджують реальність здійснення платником господарських операцій, відображених в таблиці даних, в яких, зокрема, зазначається:

— специфіка діяльності (суть господарської діяльності) та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника податку на додану вартість;

— наймані працівники, задіяні у господарській діяльності (сезонні працівники тощо);

— наявність ліцензій/дозвільних документів/допусків, необхідних для здійснення діяльності (у разі необхідності);

— основні фонди/засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди, які повинні бути відображені у формі 20-ОПП, податковій та фінансовій звітності платника.

ТОП-причини прийняття рішень про неврахування таблиці даних у 2023 році із прикладами — детально у презентаційних матеріалах від ДПС за посиланням file:///C:/Users/Internet/Downloads/slaidy%20pdv.pdf.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області