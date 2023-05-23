Надходження акцизного податку від платників Тернопільщини

Упродовж січня-квітня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 26,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 18 мільйонів надійшло від продажу алкогольних напоїв, 7,7 мільйона — від продажу пива та 800 тисяч гривень — від реалізації тютюнових виробів.

Фахівці головного управління ДПС в області нагадали, що відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області спрямували за чотири місяці цього року 41,8 мільйона гривень акцизного податку, що майже вдвічі більше очікуваної суми надходжень. Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 16 підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва горілчаної продукції — 36,8 мільйона гривень;

— від виробництва пива — 4,9 мільйона гривень;

— від виробництва спирту – 100 тисяч гривень;

— від виробництва електроенергії — 3 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області