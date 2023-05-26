Минулий вівторок, 23 травня, став для учнів Козлівського ліцею по-справжньому спортивним днем. Фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів облдержадміністрації провели для них масові фізкультурно-оздоровчі старти «Здорова Україна».

Школярі із задоволенням виявили найсильніших у різноманітних естафетах на швидкість, влучність, спритність. Таких, скажімо, як «Фрізбі», «Не поспішай, аби встигнути», «Боулінг», «Смуга перешкод» тощо.

Азартна суперечка завершилася перемогою збірної під назвою «Кіберспортсмени». Другу суму балів набрала команда «Вища ліга», третю — «Боги».

Переможці і призери нагороджені медалями, грамотами, сувенірною атрибутикою обласного «Спорту для всіх», а також друкованою продукцією видавництва «Школярик» і прохолодними напоями від ПрАТ «Добра вода».

О. ГИКАВА.

Фото організаторів