Оксана Гіжовська з Тернополя — у Метрополітен-опері

Тернополянку Оксану Гіжовську, яка нині навчається у Відні, обрали в числі чотирьох українських фахівців для тримісячного стажування у відомому американському театрі «Метрополітен-опера». Українці працюватимуть пліч-о-пліч з колегами з Нью-Йорка в різних департаментах оперного театру. А після повернення привнесуть новий досвід у щоденну роботу українських інституцій.

«Восени минулого року з’явилася новина про програму стажування. Тоді перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Нью-Йорка провела зустріч з генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом, де вони і обговорили реалізацію такої програми, — розповідає Оксана Гіжовська. — Я подала аплікацію, пройшла інтерв’ю, а потім отримала результати, що мене відібрали на стажування у медіа-департамент. Воно передбачатиме участь у спільній з американськими колегами підготовці постановок та реалізації нових проєктів театру. Ну і, звісно, в отриманні нового досвіду, який можна буде застосувати в Україні».

Оксана розповідає, що стажування у одному з центрів світової музичної культури — це одночасно і неймовірна можливість, і величезний виклик. Однак переконана: завжди варто пробувати свої сили.

«Кожного разу, коли ти подаєшся на якусь програму, то, звичайно, сподіваєшся, що станеш її учасницею, — ділиться тернополянка. — Я дуже розраховувала, що мені прийде позитивна відповідь, але водночас розуміла, що багато працівників культури України теж подають заявки. Тож, звісно, було хвилювання, чи виберуть саме мене. Але я не вагалася, подумала: спробую, а там буде видно.

І коли вже прийшла відповідь, то це було насправді неочікувано. Я отримала електронне повідомлення, що ввечері пройде перше інтерв’ю. Була шокована, але щаслива. І перше, і друге інтерв’ю пройшли успішно. Тож до кінця червня я отримала можливість стажуватися у американському театрі, а разом з тим зіткнулася з багатьма новими викликами. Для мене це стало наступним життєвим рівнем. Але, у той же час, я відчуваю, що йду своєю дорогою і розумію, що все відбувається так, як і повинно».

Оксана Гіжовська — випускниця Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької (спеціальність «Народні інструменти») та кафедри оперно-симфонічного диригування Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Дівчина розповідає, що з дитинства закохана у музику і нині не уявляє свого життя без неї.

«Вдома рідні завжди щось співали, були учасниками церковного хору, разом відвідували концерти. Загалом усі любили музику, — ділиться тернополянка. — Я, мабуть, із років трьох співала і влаштовувала для своєї сім’ї імпровізовані концерти. Сама попросила батьків записати мене до музичної школи, де грала на бандурі. Пізніше дуже хотіла вступити до музичного училища в Тернополі. Після того два роки навчалася в Львівській консерваторії, де займалася диригуванням. Коли вже почалася повномасштабна війна, то продовжила навчання в Австрії на курсі з культурного менеджменту та паралельно почала працювати в Молодіжному симфонічному оркестрі України, головною диригенткою якого є Оксана Линів».

Разом із Молодіжним оркестром Оксана Гіжовська виступала на багатьох сценах Європи. До річниці повномасштабного вторгнення тернополянка організувала виступ у Німеччині, у Дуйсбурзі. «Це був спільний концерт із Дуйсбурзькою філармонією. Ми виконували українські твори та відомі класичні композиції. Концерт диригували дві українки — Наталка Стець і Оксана Линів, — розповідає дівчина. — У цьому місті підтримують українських молодих музикантів. І загалом у всіх куточках світу, де ми виступали, відчували шалену підтримку».

Попри усі міжнародні перспективи і можливості, Оксана Гіжовська мріє працювати на Батьківщині, розвивати українську культуру й популяризувати її у світі.

«Потрібно постійно виступати і показувати себе, — переконана дівчина. — Як виявилося, нас просто не знають за кордоном. Кожного разу, коли ми виступали, то говорили про наших композиторів, про нашу культуру. І щоразу це було відкриттям для тих, хто приходив нас слухати. Тому я дуже хотіла би працювати з України і показувати всі наші скарби, таланти і наше культурне золото усьому світові».

Світлана ШЕВЧУК.

На фото: Оксана ГІЖОВСЬКА.