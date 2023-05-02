Особливості визначення звітних періодів для платників податку на прибуток підприємств, які є виробниками сільськогосподарської продукції

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. ДПС України роз’яснила особливості визначення податкових (звітних) періодів для податку на прибуток підприємств платниками такого податку, які є виробниками сільськогосподарської продукції, у разі переходу на загальну систему оподаткування або змін у застосуванні таких податкових (звітних) періодів в окремих випадках зазначеними платниками в інформаційному листі за номером 3/2023.

Цей лист має інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку. Інформаційний лист ґрунтується на положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, які можуть змінитися в майбутньому. Кожен платник податку у порядку, визначеному статтями 52 та 53 Податкового кодексу України, може звернутися до контрольного органу з наведенням фактичних обставин операцій та наданням відповідних матеріалів для отримання індивідуальної податкової консультації.

Нюанси податкового роз’яснення — за посиланням file:///C:/Users/Internet/Downloads/InfoList3_2023_compressed.pdf.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області