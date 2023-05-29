Перевірки роздрібної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами та пальним

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-квітня цього року його фахівцями проведено 108 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Під час проведених перевірок встановлено 125 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 24 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

— 22 факти реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

— 24 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

— 12 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 5 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

— 4 факти продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

— 3 факти зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка;

— інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 6,7 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області