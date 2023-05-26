Важливий для громад платіж

За чотири місяці цього року платники податків області поповнили місцеві бюджети Тернопільщини на 158,9 мільйона гривень плати за землю. Це перевищило торішні надходження січня-квітня на 41,9 мільйона гривень.

Більша частина цього платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 131,7 мільйона гривень плати за землю, що на 27 мільйонів більше, ніж за січень-квітень 2022 року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 27,2 мільйона гривень плати за землю. Це на 14,5 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

На завершення податківці нагадали, що надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області