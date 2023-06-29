Адміністративні послуги для платників податків

Із початку цього року платники податків Тернопільщини отримали в органах ДПС області 38466 адміністративних послуг. Це на 2822 послуги більше, ніж за аналогічний торішній період.

Більшість адміністративних послуг юридичні та фізичні особи отримують через Центри обслуговування платників та під час звернень до управління податкових сервісів головного управління ДПС у Тернопільській області. Так, із початку року надано 27315 таких адміністративних послуг, що на 3141 послугу більше порівняно з січнем-травнем 2022 року.

Здебільшого жителі області зверталися до податкової, аби отримати картку платника податків або внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 17063 жителі області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримали 7318 осіб. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку — 4245 та 2485 адміністративних послуг відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області