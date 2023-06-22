Через порушення анулювали лвцензії

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-травня цього року його фахівці провели 140 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Після проведених перевірок встановлено 164 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

30 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

23 факти реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

4 факти зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка;

2 факти торгівлі тютюновими виробами без наявності ліцензії;

2 факти торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензії;

30 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

5 фактів торгівлі тютюновими виробами за цінами вищими, за встановлені максимально роздрібні ціни;

19 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

5 фактів продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці у підприємстві, що немає статусу підприємства громадського харчування;

5 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

4 факти продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

14 фактів ненадання документів при проведенні фактичної перевірки;

12 фактів торгівлі через РРО, не зазначений у ліцензії;

1 факт зберігання пального без наявності ліцензії;

2 факти незареєстрованого акцизного складу;

1 факт виробництва алкогольних напоїв без наявності ліцензії;

6 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму майже 8,8 мільйона гривень. Анульовано 349 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 191 ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 158 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Станом на початок червня цього року кількість діючих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, виданих головним управлінням ДПС у Тернопільській області, становить 4523 штуки. Зокрема, 2443 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2080 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області