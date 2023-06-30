До уваги платників!

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Із понеділка, третього липня, 2023 року у головному управлінні ДПС у Тернопільській області сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема приймання кореспонденції, надання адміністративних послуг, прийняття паперової звітності, виконання інших функцій сервісного обслуговування платників податків, здійснюється за оновленим графіком роботи:

понеділок—п’ятниця: з 08:30 до 17:00;

перерва на обід: з 12:30 до 13:00;

субота, неділя — вихідні.

В умовах дії правового режиму воєнного стану під час оголошення повітряної тривоги сервісне обслуговування платників податків припиняється на перерву до закінчення повітряної тривоги.

Платники податків можуть отримати інформаційно-довідкові послуги та консультації у контакт-центрі ДПС за телефоном: 0—800—501—007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або скористатися електронними сервісами ДПС та електронним кабінетом, які працюють, але з певними обмеженнями, що зумовлено необхідністю захисту прав платників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області