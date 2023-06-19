Ліцензування підакцизних товарів: дозвіл на торгівлю

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Нещодавно під час традиційної гарячої лінії виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун поспілкувався з усіма охочими на тему ліцензування торгівлі підакцизних товарів.

Телефонні співрозмовники цікавилися, чи мають право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які вже отримані відповідні ліцензії. Запитували також про ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Так, Руслан Цвігун нагадав, що ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видаються територіальними органами ДПС. Для їх отримання суб’єкт господарювання подає до органу ліцензування за місцем провадження діяльності заяву у довільній формі. Якщо платник під час продажу підакцизних товарів використовує програмні реєстратори розрахункових операцій у місці торгівлі, то у заяві він зазначає їх перелік, фіскальні номери, дату реєстрації в контрольному органі та назву моделі програмного реєстратора розрахункових операцій.

Багато запитань стосувалися отримання пальної ліцензії. Варто мати на увазі, що для отримання ліцензії на право оптової торгівлі за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подають завірені заявником копії таких документів: документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.

Для отримання ліцензії на право оптової торгівлі пальним за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі суб’єкт господарювання подає заяву та документ (із відміткою банку), що підтверджує внесення річної плати за ліцензію (оптова торгівля пальним, за відсутності у ліцензіата місць — 10000 гривень.

Під час годинного спілкування платники податків цікавилися річною платою за ліцензії на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання, де посадовець зазначив, що плата становить 780 гривень і зараховується до місцевих бюджетів.

Також Руслана Цвігуна запитували про річну плату за ліцензії. Самедля роздрібної торгівлі пальним плата становить 2000 гривень, оптова торгівля за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним — 5000 гривень.

Телефонували також стосовно зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії, де суб’єкт господарювання (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта та/або зміною типу акціонерного товариства) зобов’язаний у місячний термін із дня внесення таких змін звернутися до органу, який видав ліцензію, з відповідною заявою. За порушення термінів звернення до органу ліцензування щодо зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту ліцензії, вона анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного розпорядження.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області