Ліцензування виробництва і торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Державна податкова служба України листом від 19 червня 2023 року за номером 14095/7/99-00-09-01-01-07 повідомила, що Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни до статті 7 Закону України від 2 березня 2015 року за номером 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», якою передбачено, що ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності, зокрема: виробництво і торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та які ліцензуються відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами). Вони набрали чинності з 1 січня 2022 року (Закон за номером 481).

Згідно із статтею 1 згаданого Закону ліцензія (спеціальний дозвіл) — це документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Наказом Держкомстату від 11 жовтня 2010 року за номером 457 затверджено «Класифікацію видів економічної діяльності ДК 009:2010» (зі змінами).

Основний принцип класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у класифікаційні угрупування, яким надається код.

Методологічні основи та пояснення до КВЕД, затверджені наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року за номером 396 (зі змінами), які розроблені на основі пояснень до NACE (rev. 2) (методологічні основи) і включають опис меж класифікаційних позицій.

Відповідно до методологічних основ у КВЕД-2010 (як і у NACE (rev. 2)) немає окремих кодів для діяльності з виробництва і торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

За інформацією, наданою Державною службою статистики України (лист від 2 червня 2023 року за номером 14.1.3-05/197-23) (вхідний ДПС за номером 55442/5 від 2 червня 2023 року), з урахуванням подібності процесів створення товарів чи послуг, діяльність з виробництва і торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, відносять до таких кодів:

діяльність із виробництва рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, — 20.59 «виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.», де «н.в.і.у.» означає «не віднесеної до інших угруповань»;

оптова торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, — 46.75 «оптова торгівля хімічними продуктами»;

роздрібна торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, — 47.78 «роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах».

При застосуванні КВЕД-2010 із метою реалізації повноважень та функцій, покладених на ДПС, та єдиного підходу з питань ліцензування суб’єктів господарювання слід ураховувати переважно статистичне призначення цієї класифікації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області