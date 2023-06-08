Особливості нарахування і сплати окремих податків

Нещодавно у Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ головного управління ДПС у Тернопільській області відбувся тренінг із платниками податків щодо основних змін податкового законодавства. На запитання платників відповів завідувач сектору організації роботи ЦОП Тернопільської ДПІ Павло Копча.

Платникам роз’яснили особливості перебування суб’єктів підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, в тому числі зміну групи та ставки єдиного податку з першого липня 2023 року.

Доведено до відома застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО у разі торгівлі чи наданні послуг за готівкові кошти.

Також платники цікавилися земельним податком з фізичних осіб та податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022-2023 роки, особливостями їх нарахування та строків сплати.

Чимало запитань стосувалися подання громадянами декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області