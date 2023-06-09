Популярність ПРРО серед бізнесменів

Інформація головного управління ДПС в області. Станом на початок червня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 10375 реєстраторів розрахункових операцій, із них 6348 — програмних РРО та 4027 — класичних.

Класичних касових апаратів зареєстровано 4027 у 2767-ми суб’єктів господарювання, з них 420 юридичних осіб та 2345 фізичних осіб. У травні 2023 року платниками податків зареєстровано 95 класичних реєстраторів розрахункових апаратів та скасовано 91.

Програмних реєстраторів на території області станом на початок червня зареєстровано 6348 у 4738-ми суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 164, ПРРО фізичних осіб — 4574. У травні 2023 року платниками податків зареєстровано 275 ПРРО та скасовано 51.

Принагідно податківці нагадали, що суб’єкт господарювання самостійно, виходячи з власних потреб, обирає вид РРО (програмний та/або апаратний), засобами якого здійснюється реєстрація розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України від шостого липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Популярність програмних реєстраторів серед бізнесу зумовлена насамперед ціновою перевагою над класичними апаратами та доступним і простим у користуванні програмним забезпеченням, встановити яке можна на смартфон, планшет чи ноутбук.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області