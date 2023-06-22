Встановили місця нелегальної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відділом фактичних перевірок управління податкового аудиту під час фактичної перевірки встановлено місця нелегальної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями.

Так, працівниками відділу проведено фактичну перевірку, під час якої встановлено реалізацію алкогольних напоїв без наявності ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі. Також мало місце зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого взірця.

Під час перевірки про ці порушення повідомлено працівників ГУ НП в Тернопільській області. З обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму 16,62 тисячі гривень:

— 325 пачок тютюнових виробів на загальну суму 13 тисяч гривень;

— 64 пляшки алкогольних напоїв на загальну суму 3,62 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області