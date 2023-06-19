Як дізнатися про готовність картки платника податків, якщо її подано через електронний кабінет?

Відповідно до пункту 70.5 статті 70 Податкового кодексу України (ПКУ) та пункту 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контрольного органу облікову картку фізичної особи — платника податків за формою №1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Крім того, відповідно до пункту 70.7 статті 70 пункту 1 розділу IX положення за номером 822 фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру за формою №5ДР.

Згідно з пунктом 8 розділу VII положення за номером 822, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), надається протягом трьох робочих днів із дня звернення фізичної особи, її представника до контрольного органу за місцем проживання фізичної особи.

Фізичні особи — платники податків можуть подати заяви за формою №1ДР (електронна форма F1314601), формою №5ДР (електронна форма F1314701) та скановані копії документів засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

При заповненні облікової картки за формою №1ДР та заяви за формою №5ДР в електронному вигляді, платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі.

Робота у приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Із рекомендаціями щодо подання відомостей та документів для реєстрації фізичної особи та/або внесення змін до Державного реєстру засобами ІКС «Електронний кабінет» фізичні особи можуть ознайомитися на вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру засобами ІКС «Електронний кабінет».

Після направлення через електронний кабінет облікової картки за формою 1ДР або заяви за формою 5ДР у відповідь надходять квитанції, які можна переглянути в меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету:

протягом одного робочого дня — квитанція з відповіддю № 1 «Повідомлення про прийняття/неприйняття Облікової картки за формою № 1ДР (заяви за формою №5ДР)»;

у термін не пізніше трьох робочих днів — квитанція з відповіддю №2 Фінальна «Повідомлення про результати обробки» з інформацією про реєстрацію/внесення змін до Державного реєстру, то про готовність отримання картки платника податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області