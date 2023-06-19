Економіка, Новини, Україна

Як дізнатися про готовність картки платника податків, якщо її подано через електронний кабінет?

19.06.202319.06.2023Автор Богдан Дікальчук
Як дізнатися про готовність картки платника податків, якщо її подано через електронний кабінет?

Відповідно до пункту 70.5 статті 70 Податкового кодексу України (ПКУ) та пункту 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контрольного органу облікову картку фізичної особи — платника податків за формою №1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Крім того, відповідно до пункту 70.7 статті 70 пункту 1 розділу IX положення за номером 822 фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру за формою №5ДР.

Згідно з пунктом 8 розділу VII положення за номером 822, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), надається протягом трьох робочих днів із дня звернення фізичної особи, її представника до контрольного органу за місцем проживання фізичної особи.

Фізичні особи — платники податків можуть подати заяви за формою №1ДР (електронна форма F1314601), формою №5ДР (електронна форма F1314701) та скановані копії документів засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

При заповненні облікової картки за формою №1ДР та заяви за формою №5ДР в електронному вигляді, платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі.

Робота у приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Із рекомендаціями щодо подання відомостей та документів для реєстрації фізичної особи та/або внесення змін до Державного реєстру засобами ІКС «Електронний кабінет» фізичні особи можуть ознайомитися на вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру засобами ІКС «Електронний кабінет».

Після направлення через електронний кабінет облікової картки за формою 1ДР або заяви за формою 5ДР у відповідь надходять квитанції, які можна переглянути в меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету:

протягом одного робочого дня — квитанція з відповіддю № 1 «Повідомлення про прийняття/неприйняття Облікової картки за формою № 1ДР (заяви за формою №5ДР)»;

у термін не пізніше трьох робочих днів — квитанція з відповіддю №2 Фінальна «Повідомлення про результати обробки» з інформацією про реєстрацію/внесення змін до Державного реєстру, то про готовність отримання картки платника податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області