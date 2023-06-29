Як спорт може стати справою всього життя

У територіальній громаді Саранчуків відбулася першість із велоспорту. Участь у перегонах узяли учні четвертих-п’ятих та шостих-дев’ятих класів.

Під час змагань діти також дізналися про всеукраїнський спортивний форум «OlympicLab». Зокрема, про напрямок «Основи розвитку бізнесу та кар’єри». Чи про те, як улюблений вид спорту згодом може стати справою всього життя. Про це їм розповів член виконавчого комітету місцевого осередку Національного олімпійського комітету в Тернопільській області, майстер спорту Олександр Бірюков.

Після цікавої розмови і розпочалася суперечка за звання найкращих у велосипедних змаганнях. За підсумками стартів лауреатів нагородили грамотами, медалями і пам’ятними подарунками від місцевих прихильників сучасного олімпійського руху. Їх вручили голова громади Володимир Петровський, голова місцевого осередку НОКу України в Тернопільській області Іван Калаур і його перший заступник Віталій Ігнатенко.

На фото: учасники та гості дитячого спортивного свята з велоперегонів у Саранчуківській ОТГ.

Фото із соціальних мереж