Як вноситься кадастровий номер земельної ділянки при заповненні в електронному вигляді повідомлення

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ), платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контрольних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольні органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за номером 1562/2033. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктами 8.1 та 8.4 розділу VIII порядку за номером 1588 платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків.

Платники податків, які уклали з відповідним контрольним органом договір про визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою №20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Повідомлення за формою №20-ОПП заповнюється із дотриманням пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (додаток до повідомлення за формою №20-ОПП).

Графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» розілу 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» повідомлення за формою №20-ОПП заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера, зокрема, кадастрового номера для земельної ділянки.

Якщо у платника податків наявна земельна ділянка, про яку він повідомляє контрольний орган як про об’єкт оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 ПКУ, то у графі 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» розділ 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» повідомлення за формою №20-ОПП ним має бути зазначений кадастровий номер земельної ділянки, який присвоєний цій земельній ділянці під час її державної реєстрації та занесений до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про державний земельний кадастр», зі змінами та доповненнями (Закон за номером 3613).

Відповідно до статей 1 та 16 Закону за номером 3613 кадастровий номер земельної ділянки — це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.

Повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до контрольного органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за формою №20-ОПП не заповнюється (пункт 8.4 розділу VIII порядку за номером 1588).

Таким чином, при заповненні в електронному вигляді графи 12 розділу 3 повідомлення за формою №20-ОПП кадастровий номер земельної ділянки (паю), який зазначений в Державному земельному кадастрі, вноситься із дотриманням послідовності всіх цифр, знаків, двокрапок, інтервалів тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області