Які документи необхідні для підтвердження інформації про місце проживання особи?

Відносини у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні регулює Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (Закон за номером 1871-IX), який також встановлює порядок надання таких послуг та порядок внесення, обробки, обміну відповідними відомостями в електронних реєстрах, базах даних для надання таких послуг. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 2 згаданого Закону витяг із реєстру територіальної громаддя — це документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час формування витягу.

Водночас, положеннями пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону передбачено, що для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності цим Законом, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки, витягу з реєстру територіальної громади.

При цьому варто звернути увагу, що постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року за номером 1111, затверджено Правила оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України.

Відповідно до пункту 1 цих правил, тимчасове посвідчення громадянина України — це документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

На зворотній бік тимчасового посвідчення громадянина України вносяться відомості про місце проживання (одинадцятий абзац пункту 8 правил).

Своєю чергою, механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулює Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року за номером 509.

Другим абзацом пункту 1 цього порядку визначено, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Отже, для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

витяг із реєстру територіальної громади;

паспорт громадянина України, виготовлений у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У разі якщо фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи відрізняється від задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування), така особа в Обліковій картці за формою №1ДР/Повідомленні за формою №Ш, заявах за формою №5ДР/№ 5ДРП зазначає адресу фактичного місця проживання/перебування відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області