За незадекларованих працівників ризикуєте втратити гроші

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податкові інспектори та інспектори праці мають право перевіряти як бізнес виконує трудове законодавство.
Проводити перевірки щодо укладення трудових договорів із працівниками можуть:
ДПС;
територіальні органи ДПС та Держпраці.
А органи місцевого самоврядування можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад.
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області