За незадекларованих працівників ризикуєте втратити гроші

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податкові інспектори та інспектори праці мають право перевіряти як бізнес виконує трудове законодавство.

Проводити перевірки щодо укладення трудових договорів із працівниками можуть:

ДПС;

територіальні органи ДПС та Держпраці.

А органи місцевого самоврядування можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області