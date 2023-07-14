Оподаткування неприбуткових установ та організацій

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». На запитання платників податків щодо нюансів оподаткування неприбуткових організацій відповідала заступниця начальника управління — начальниця відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління оподаткування юридичних осіб Ольга Кондратюк.

Під час спілкування охочі цікавилися, які існують критерії для визнання компанії неприбутковою, чи потрібно включати організацію до Реєстру неприбуткових компаній, як підтверджувати чинний статус підприємства. Чимало запитань було про нюанси заповнення та подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій. Запитували також про нюанси, коли неприбуткова організація не має діяльності — що зі звітністю та як «самоліквідуватися».

Ольга Кондратюк зауважила, що неприбутковий статус організації дозволяє їй не сплачувати податок на прибуток, однак, це не позбавляє необхідності вести облік та подавати звітність до ДПС.

Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Саме неприбутковою організацією визначається та компанія, яка не має на меті отримання прибутку для розподілу між власниками, а займається благодійністю, меценатством тощо згідно з чинним законодавством. Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 17 червня 2016 року за номером 553.

Виникають ситуації, коли неприбутковій організації потрібно змінити певні реквізити чи установчі документи. Як зробити це правильно, щоб не зіткнутися з проблемами та не втратити статус неприбутковості, — про це також ішлося. Заодно і про те, які звіти мусить подавати неприбуткова організація, як вести бухгалтерський облік у таких компаніях.

На завершення фахівець нагадала, що для отримання витягу з Реєстру неприбутковій організації необхідно подати в установленому порядку запит засобами електронного зв’язку в електронній формі через електронний кабінет або у паперовому вигляді до будь-якого територіального органу ДПС незалежно від місця обліку платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області