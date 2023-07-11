Основне джерело наповнення місцевих бюджетів

Протягом першого півріччя цього року до зведеного бюджету від платників області надійшло 3,8 мільярда 27,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 30,6 відсотка або ж на 890 мільйонів гривень.

Левову частку загальних надходжень, що становить 2 мільярди 997,4 мільйона гривень, перераховано до місцевих бюджетів. Це на 701,6 мільйона більше, ніж торік за шість місяців. Ще 804,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб отримав державний бюджет.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області