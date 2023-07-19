Порадіймо за земляків!

У Хмельницькому відбулася фінальна частина змагань XXX всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з вільної та греко-римської боротьби серед юнаків із порушеннями слуху. Змагання були присвячені 32-й річниці незалежності нашої держави.

Честь нашого краю захищав вихованець Тернопільської ОДЮСШ «Інваспорт» Денис Ралик. Виступив учень Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру успішно, нікому із суперників не залишивши шансів у ваговій категорії до 73 кілограмів серед молодшої вікової групи як у вільній, так і в греко-римській боротьбі.

Тренується талановитий атлет під керівництвом майстра спорту з вільної боротьби Віктора Шандригося.

Лауреатів аналогічних фінальних змагань спартакіади «Повір у себе» з пляжного волейболу серед юнаків і дівчат із порушеннями слуху теж визначили у ці ж строки в Хмельницькому. І знову наші земляки порадували успішним виступом. Переможцем спартакіади став дует у складі Владислава та Артура Турчинів. А Катерина Соловйова та Анастасія Абакумова у турнірі дівчат завоювали третє місце.

Наставник спортсменів, заслужений тренер України Петро Ніколюк подякував обласній організації товариства «Динамо» за безкоштовне надання майданчиків для проведення навчально-тренувальних зборів.

На фото: переможці спартакіади з пляжного волейболу Владислав та Артур ТУРЧИНИ разом зі своїм наставником Петром НІКОЛЮКОМ після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж